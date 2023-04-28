«تعليم المنيا» ينهي استعداداته لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قدم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا تقريرًا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حول جهود المديرية للاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المدارس والمراحل، والتي ستبدأ بامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية (عام ومهني) يوم السبت 6 مايو، وتستمر الامتحانات بكافة المراحل (الشهادة الإعدادية العامة، والنقل الثانوي الفني، والدبلومات الفنية، والثانوية العامة) حتى 5 يوليو القادم.

واستعرض الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جهود مديرية الصحة، مؤكدًا على جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال أي حالات طوارئ، وتوافر كافة أسرة الرعاية والعناية المركزة، وتنكات الأكسجين، مشيدًا بجهود حملة طرق الأبواب والتي نفذتها المديرية لتلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا.

كما ناقش نائب المحافظ توجيهات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم للمشروعات على المنصة والتي بدأت من 1 أبريل الجاري، وتستمر حتى 31 مايو القادم، حيث دعا جميع الجهات المعنية بالتقديم على المنصة الإلكترونية.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.