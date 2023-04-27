ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

27 مليون جنيه لدعم خطوط مياه الشرب بالمناطق المحرومة بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه ضمن خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد خدمات مياه شرب لجميع المواطنين.
وقال المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات انه جارى مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بجميع قرى مركز دار السلام باطوال 53 كم بقطر ٤ بوصة و20 كم بقطر ٦ بوصة وعدد 12 الف وصلة منزلية وان نسبة التنفيذ بلغت أكثر من 70% 

وتوقع الانتهاء من كافة الأعمال فى مايو من العام الجارى لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضاهم وتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

27 مليون جنيه احتياجات المواطنين احتياجات المواطن التنمية المستدام الانتهاء الشرب والصرف الصحى