27 مليون جنيه لدعم خطوط مياه الشرب بالمناطق المحرومة بسوهاج



اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه ضمن خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد خدمات مياه شرب لجميع المواطنين.

وقال المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات انه جارى مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بجميع قرى مركز دار السلام باطوال 53 كم بقطر ٤ بوصة و20 كم بقطر ٦ بوصة وعدد 12 الف وصلة منزلية وان نسبة التنفيذ بلغت أكثر من 70%

وتوقع الانتهاء من كافة الأعمال فى مايو من العام الجارى لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضاهم وتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.