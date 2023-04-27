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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تكرم رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب

نائبه محافظة الجيزة
نائبه محافظة الجيزة
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قامت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتكريم رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة بالاضافه الى القائمين علي الاعمال بالجهاز ومسؤلى منصة أيادى مصر بالمحافظة.

جاء ذلك في اطار حرص محافظة الجيزة علي تكريم المتميزين من قيادات الاجهزة المعاونة والعاملين بالمحافظة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشارت نائب المحافظ إلى أن التكريم يأتى نظير الجهود التى تمت فى سبيل خلق فرص العمل المناسبة والتى تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير واتاحه الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.

واكدت ان جهاز رعاية وتشغيل الشباب قام بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف وكذلك المعارض لتسويق المنتجات والسلع اليدوية والتراثية والحرفية والتى بلغ عددها ١١ معرض خلال عام واستفاد منها ما يقرب من ٤٥٠ عارض من أهالى المحافظة.

نائب المحافظ تكرم رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة تكريم المتميزين من قيادات الاجهزة المعاونة والعاملين بالمحافظة في اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة