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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اللقطات الأولى لاستقبال آخر طائرة تقل مصريين قادمين من السودان

العائدون من السودان
العائدون من السودان
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عرضت قناة إكسترا نيوز الصور الأولى لاستقبال قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، الطائرة الـ 11 والأخيرة اليوم، التى تقل دفعة جديدة من المصريين القادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود، بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.

وقال مراسل إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة التى هبطت الآن هى الـ 11 وهى آخر طائرة تهبط اليوم، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.

تابع : تنسق الجهات المعنية مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم للعودة إلى أرض الوطن، حيث عبر العائدون عن شكرهم لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن.

 

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