حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بحي جنوب الجيزة

قاد اللواء زكى ممدوح سلام رئيس جنوب الجيزة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق ورفع جميع إشغالات الباعة ، تمكنت الحملة من ضبط حالة أشغال متنوعة علي الطريق العام ما بين كراسي وترابيزات واستاندات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة،

استهدفا الحملة عدد من الشوارع منها " شارع خلف المحكمة ،ونفق الاهرام ، شارع محمود عزمى ، شارع سعد زغلول ، شارع الصناديلي ميدان الجيزة، تم ازالة التنده ورفع الاشغالات وإيداعها بمخزن الحي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.