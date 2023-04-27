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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الخارجية : نجحنا في إجلاء ٥٣٢٧ مواطناً مصرياً من السودان

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
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أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم في إعادة ١٣٥٦ مواطناً عبر الإجلاء البري و١٢٨٣ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي ٢٦٤٨ مواطناً. 

وقال السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى ٥٣٢٧ مواطناً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد ٩ طلعات جوية يوم ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٣ طلعة جوية.

كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية واسعافية لما يزيد عن عدد ١٠٠٠ مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.

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