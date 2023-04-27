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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انفراد.. نقل وزارة التنمية المحلية إلى العاصمة الإدارية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التنمية المحلية أنه تم نقل مكتب وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة من مقره القديم بالدقي الي المقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس. 

وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز أن جميع الإدارات تنقل كل الأثاثات وأجهزة الكمبيوتر والمستندات الي العاصمة الإدارية مشيرة الي ان إداراتي المالية وخدمة المواطنين اخر الادارات ستنتقل نتيجة لطبيعة العمل .

يأتي ذلك في إطار  خطة الدولة لنقل الوزارات  من وسط القاهرة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، حيث رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى لتوفير وسائل النقل المختلفة لنقل الموظفين ، إلى الحى الحكومى، سواء من القاهرة الكبرى أو من مختلف المحافظات.

 

 

 

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة نقل وزارة التنمية المحلية الي العاصمة الادارية