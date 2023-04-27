بلينكن وجوتيريش يؤكدان أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في القضايا الدولية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في القضايا الدولية.

وفي تصريحات لهما قبيل اجتماعهما في واشنطن، قال بلينكن إن الجانبين يواصلان التعاون الحيوي بينهما في كل قضية تقريبا يتعاملان معها في جميع أنحاء العالم.

وأعرب بلينكن، حسبما نقل عنه الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، عن امتنانه لقيادة جوتيريش للأمم المتحدة وتحديدًا في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعمل الذي قام به شخصيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود في أوكرانيا لمحاولة التأكد من أن الحبوب والقمح من أوكرانيا يستمران في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابع أنهما يعملان معا بشكل وثيق للغاية للتعامل مع الأزمة في السودان، معربًا عن الأمل في العمل سويا من أجل وقف إطلاق نار أكثر ديمومة، ووقف الأعمال العدائية، والمساعدة في إعادة السودان إلى المسار الصحيح الذي كان عليه.

ومن جانبه، قال جوتيريش: "عندما يكون العالم في مأزق، كما هو الحال اليوم مع أوكرانيا، ومع انتشار الصراع في كل مكان، ومع تأخر جهودنا فيما يتعلق بتغير المناخ، ووجود صعوبات هائلة في أجزاء كبيرة من العالم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الدراماتيكية التي تواجهها البلدان النامية، في هذا العالم المضطرب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة محوريٌ تماما".

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتأمين عملية النقل المهمة التي قامت بها الأمم المتحدة - وضمت قافلة من 1200 موظف معظمهم من موظفي الأمم المتحدة، وأيضا من المنظمات غير الحكومية وبعثات مختلفة من الخرطوم إلى بورتسودان - وسط وضع صعب للغاية.

وفي ختام التصريحات، ثمّن جوتيريش التعاون بين الولايات المتحدة ومع الولايات المتحدة.