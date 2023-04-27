إندونيسيا: تم إجلاء 390 مواطنا من السودان إلى جدة

قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي إن 390 إندونيسيًا تم إجلاؤهم، اليوم الخميس، من السودان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية على أن يصلوا البلاد غدا.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الاندونيسية عن مارسودي قولها في مجمع القصر الرئاسي "حسب أحدث المعلومات، فإن الخطة الحالية هي أننا سنعيد 390 إندونيسيًا من جدة إلى إندونيسيا اليوم".

وشددت الوزيرة على أن جميع خطط الإخلاء خاضعة للحالة الفعلية وأي تغييرات مفاجئة في الظروف قد تضطر إلى تعديل الخطط.

وأشارت مارسودي إلى أنه من المتوقع وصول 390 إندونيسيًا تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في بانتين صباح غد /الجمعة/، مضيفة أنها سترحب شخصيًا بوصولهم.

وأوضحت الوزيرة أن 390 إندونيسيًا هم جزء من 557 إندونيسيًا تم نقلهم من العاصمة السودانية الخرطوم إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر في مرحلة الإجلاء الأولى.

وقالت مارسودي إن نحو 12 إندونيسيًا لا يزالون في الخرطوم، مشيرة إلى أن معظمهم من موظفي السفارة يستعدون لمرحلة الإجلاء الثانية، حيث سيتم إجلاء 328 إندونيسيًا.

وأشارت إلى أنه تم نقل 110 من أصل 328 إندونيسيًا إلى جدة بالمملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية.

قالت مرسودي إنه إذا رفض أي مواطن إندونيسي الإجلاء وقرر البقاء في السودان، فلن تجبره الحكومة على مغادرة البلاد.