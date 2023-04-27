مستوي الإيرسين في دم الحبل السري.. رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس

الخميس 27/أبريل/2023 - 10:46 م

حصلت الباحثة الدكتورة "الشيماء فؤاد محمد كمال" علي درجة الدكتوراه في طب الأطفال من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بتقدير عام امتياز.

وذلك عن رسالة بعنوان: ( مستوي الإيرسين في دم الحبل السري بالنسبة لمقاومة الأنسولين والوزن عند الولادة وعمر الحمل في حديثي الولادة) .

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة هويدا حسني الجبالي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتورة مايسة نصر فريد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتورة حنان عبدالله الجمل أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، ودكتور عادل رياض أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها.

تهدف الدراسة لتقييم العلاقة بين مستوى الإيريسين في دم الحبل السري ومعايير أخرى مثل مقاومة الأنسولين ووزن الولادة وعمر الحمل بين حديثي الولادة.

حيث أن الإيريسين هو هرمون تم اكتشافه حديثًا، وأقرت العديد من الدراسات أن له علاقة ذات دلالة إحصائية بالسمنة وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.



أجريت الدراسة على 90 مولودًا، 30 من حديثي الولادة ذوي الوزن الصغير، و30 من حديثي الولادة ذوي الوزن المناسب، و30 من حديثي الولادة ذوي الوزن الكبير بالنسبة لعمر الحمل.

تم جمع دم الحبل السري وقت الولادة لقياس الإيريسين ومستويات الأنسولين في مصل الدم بتقنية ELISA.

جاءت النتائج أن الإيريسين أعلى بشكل ملحوظ في حديثي الولادة ذوي الوزن الكبير، يليهم حديثي الولادة ذوي الوزن المناسب ثم حديثي الولادة ذوي الوزن الصغير بالنسبة لعمر الحمل، (المتوسط 13.5 و8.5 و2.1 على التوالي).

وذلك له علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية مع الأنسولين وHOMA-IR بين حديثي الولادة ذوي الوزن الكبير فقط.

تم استنتاج ارتباط تركيز الأنسولين المرتفع ومقاومة الأنسولين بشكل كبير مع حديثي الولادة ذوي الوزن الكبير بالنسبة لعمر الحمل.

يمكن استخدام الإيريسين كأداة للتمييز بين المجموعات الثلاث من حديثي الولادة وللكشف عن مقاومة الأنسولين بينهم، ولكن لا يمكن اعتباره أداة تشخيصية.