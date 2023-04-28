الآن.. قدم عقارب ساعتك 60 دقيقة

يبدأ جميع سكان محافظات الجمهورية تقديم عقارب ساعاتهم ٦٠ دقيقة تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي بشكل رسمي لتصبح الساعة الواحدة بدلًا من الثانية عشر، وستتبع جميع المصالح الحكومية والخاصة التوقيت الجديد.

كان مجلس الوزراء قد قرر تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وستكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة المتبعة، والتي سيتم تقديمها بمقدار ستين دقيقة، وسيتم إعادة تأخير الساعة في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل.

يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق على قرار العودة لنظام التوقيت الصيفي لعام 2023 ويأتي القرار في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة في العالم، وسعيا من الحكومة لترشيد الطاقة خلال فصل الصيف.