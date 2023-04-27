البورصة تربح 26 مليار جنيه بنمو 2.2% فى أسبوع عبد الفطر

ربحت الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية نحو 26 مليار جنيه مكاسب خلال يومي الأربعاء والخميس، بعد إغلاق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 1.148 تريليون جنيه، مقابل 1.122 تريليون بنهاية الأسبوع بعد أجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لترتفع نحو 2.25%.

صعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند 17796 نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 1.6%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.77% مغلقا الفترة عند 3074 نقطة، كما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 3.89% مغلقا الفترة عند 2930 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل ارتفاعا بنحو 2.1% مغلقا عند 21374 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنحو 2.74% مغلقا الفترة عند 4674 نقطة.



أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها بنهاية جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات المصريين وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 21374 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة.

صعدت مؤشرات البورصة المصرية،في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وثاني تعاملات البورصة بعد أجازة عيد الفطر، وذلك بدعم من مشتريات المصريين ليربح رأس المال السوقي نحو 6 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ عملية من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 25 مليون سهم بقيمة 51 مليون جنيه.

