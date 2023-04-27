الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد، على مضيفه توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح مان يونايتد، في إنهاء الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين دون مقابل، سجلهما جادون سانشو في الدقيقة السابعة، وماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

ويبحث الفريقان عن خطف الثلاث نقاط في مباراة الليلة، من أجل إنهاء الموسم الجاري 2022-2023 ضمن فرق المربع الذهبي، التي تتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يأتي توتنهام بالمركز السابع وفي رصيده 53 نقطة.