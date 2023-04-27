"قيمة العمل".. ضمن ندوات الأسبوع الثقافي الثامن بأوقاف الأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي الثامن بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمدينة الأقصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري ويستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح عبدالدايم، أن فعاليات الأسبوع الثامن ستتضمن موضوعات حول (قيمة العمل، وأثر القيم والأخلاق في بناء الدول، وحق الوطن على أبنائه، والكليات الست ومكانة الوطن منها)، مقدما خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون في سبيل إنجاز هذه الفعاليات، التي تقام في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في أنحاء مصر.

وأشار إلى أنه كان قد تم إطلاق الأسبوع الثقافي السابع بمسجد مقام الشيخ الطيب بالقرنة، فيما أقيم الأسبوع الثقافي السادس بمسجد الشيخ هاشم بمدينة إسنا، وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة كلمات تحت عنوان حقوق الصداقة، وحاضر فيها كلا من الدكتور مصطفى إبراهيم محمود مدرس اللغة بكلية الآداب جامعة أسوان، والدكتور سليمان أحمد سليمان مفتش مساجد بأوقاف الأقصر، وكان قارئا ومبتهلا الشيخ سعيد أحمد موسى، كما تم تناول موضوع الإسراء والمعراج ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر فيها فيه كلا من الدكتور السيد محمد حمزة مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر، والشيخ حسن الأمير مدير إدارة إسنا، وكان قارئا ومبتهلا الشيخ أحمد عبدالحميد، وذلك بحضور الشيخ حسن منصور أمام المسجد العتيق بإسنا.

وتم إقامة ندوة بعنوان "الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع" بمسجد العارف بالله أبي الحجاج الأقصري ضمن فعاليات الأسابيع الثقافية لمديرية الأوقاف، وقام بتقديم الندوة الشيخ محمد عبيد أمام مسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وكان محاضرا كلا من الدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ الدكتور رضوان محمد أحمد محمد مفتش مساجد بالمديرية، وكان الشيخ عبدالحليم أحمد عبدالحليم قارئا ومبتهلا.

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