رئيسة وزراء إيطاليا لنظيرها البريطاني: لدينا شراكة قوية ويمكننا فعل الكثير

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن هناك شراكة قوية مع بريطانيا، مشيرة إلى "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وقالت "ميلوني" - مخاطبة نظيرها البريطاني ريشي سوناك، قبل اجتماع ثنائي اليوم الخميس في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) -: "نحن دول، كما قلت أنت، لدينا شراكة قوية ويمكننا أن نفعل أكثر من ذلك"، مصيفة: "نحن على نفس الجانب بشأن قضايا كبرى، مثل الدفاع وأوكرانيا".

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية: "إذا لم نكافح إلى جانب أوكرانيا، فإن قانون الأقوى سيسود وليس قوة القانون"، مشيرة إلى أن روما شهدت بالأمس مؤتمرًا حول إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفة: "أعلم أنه سيكون لديكم مؤتمر آخر الشهر المقبل".

وفي سياق آخر، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "إن مكافحة المتاجرين بالبشر والهجرة غير الشرعية أمر تقوم به حكوماتنا بشكل جيد للغاية".

وأضافت: "أتابع عملك وأتفق تمامًا معك بشأن إدارة ملف الهجرة"، معربة عن ثقتها في "بداية جديدة" في العلاقات بين روما ولندن.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت - في بيان اليوم - أن ميلوني تكون في لندن اعتبارًا من اليوم، ولمدة يومين، في زيارة تهدف إلى تتويج الوضع الممتاز للعلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة إطلاق حوار استراتيجي شامل مع شريك وحليف رئيسي، حيث ستعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها ريشي سوناك.

ووفقًا للبيان، "يمثل الاجتماع فرصة للتعارف والشروع بوضع الأسس لمواصلة عمل يجعل إيطاليا والمملكة المتحدة – دولتين من مجموعة السبع ومؤسستين لحلف الناتو – قريبتين من قضايا عديدة، وبشكل خاص فيما يتعلق بقطاع الدفاع ودعم أوكرانيا".

وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي تستغرق يومين إلى دولة أوروبية من قبل رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني، وهي علامة على الأهمية التي تحيط بها الحكومة الإيطالية، العلاقات مع المملكة المتحدة، بحسب البيان.