نائب محافظ القاهرة تتابع حملات لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بحي طره

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي طره للتصدى لمخالفات البناء وإزالة تعديات البناء المخالف على أراضى أملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحى لتنفيذ إزالة.

شملت الازالة الاولى بناء مخالف وتعدى على أراضى أملاك الدولة على مساحة ٧٠٠ متر بمنطقة شق الثعبان وهى عبارة عن اسوار واعمدة خرسانية تمت ازالتها بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.

وتمثلت الإزالة الثانية في ازالة بناء مخالف وتعدى على نهر الطريق بمنطقة المدبح بشارع جمال عبد الناصر وهى عبارة عن غرفة وتمت ازالتها بالكامل بمشاركة السادة مديري المتابعة الميدانية والإشغالات والأملاك والإزالات و السادة مشرفى المربعات وفنى الطرق.

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مطالبة الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية بالمرور اليومي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد .