وزير الشباب يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس برفقة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ,وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مبني لمديريه الشباب والرياضة الجديدة ، فى مستهل الجولة التفقدية التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة للمنشآت الشبابية والرياضة بمحافظة شمال سيناء .

كمًا شهد الدكتور أشرف صبحي،بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك ومشاركة من أبناء سيناء، وذلك ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء بمحافظة شمال سيناء، وذلك لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة

يأتى ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

بدأ الكرنفال بماراثون رياضي وعروض ولقاءات للمشروعات القومية ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث ومعسكر الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمشاركة ٥٠٠ فتاة وأيضًا فريق النسور للياقة البدنية بشمال سيناء ومشروع ألف بنت ألف حلم والمشروع الرياضي للفتاة والمرأة والمشروع الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة ثم ختام للأنشطة المنفذة.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خصوصًا الشباب.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب السيناوي واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها