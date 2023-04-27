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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إنبي بكأس رابطة الأندية المحترفة

تعرف على قائمة الاتحاد
تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إنبي بكأس الرابطة
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة إنبي، والمقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي : 
حراسة المرمى :المهدي سليمان وصبحي سليمان. 
خط الدفاع :صبري رحيل ،  عبدالله نصيب  ، هشام صلاح ، 
أحمد بهاء، محمود علاء ، خالد صبحى. 
خط  الوسط :مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم  ، ميسي ، ابراهيم حسن،محمود عبدالعزيز ، محمد محمود ؛ محمد فارس؛ عمار حمدى. 
الهجوم:مابولولو، اوستن اموتو، أحمد عيد.

الاتحاد السكندري إنبى كأس رابطة الأندية المحترفة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة مباراة الاتحاد السكندري و إنبي