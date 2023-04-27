جمع محصول الفلفل بالصوب الزراعية بطور سيناء.. صور

توجه فريق عمل من مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بقيادة المهندسة عزة عبد الرازق والمهندس سمير السعيد ومحمد عبد المنصف، وذلك للصوب الزراعية بالمنطقة الصناعية، في العاصمة طور سيناء ؛حيث تم رى بعض الزراعات الموجودة بها وإزالة بعض الحشائش من البعض الآخر، وجمع الفريق محصول الفلفل وبعض من الخضار وذلك لتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منفذ المديرية والذين يسعون دائما للحصول على أى منتج توفره المديرية كونهم يدركون جودة المنتجات الزراعية سواء خضروات أو غيرها وما تقدمة المديرية من متابعة وخدمات زراعية مستمرة ورعاية للنبات فى مختلف مراحل نموه.

جاءت متابعة الأعمال بالصوب الزراعية بالقطاع الزراعى بجنوب سيناء، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وبتوجيهات من الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة.

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