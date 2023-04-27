الهند تبحث مع دول منظمة شنغهاي للتعاون القضايا المتعلقة بشئون الدفاع

عقد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم /الخميس/، اجتماعات ثنائية مع نظرائه بالدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تم خلالها بحث القضايا المتعلقة بشئون الدفاع.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية -في بيان- أن وزير الدفاع الهندي عقد في البداية اجتماعا ثنائيا مع الكولونيل جنرال رسلان جاكسيليكوف وزير دفاع كازاخستان، ثم اجتمع مع وزير الدفاع الإيراني، ثم مع الكولونيل جنرال شيرالى ميرزو وزير دفاع طاجيكستان، ثم وزير الدفاع الصيني لي شانجفو.

جدير بالذكر أن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها وزير الدفاع الصيني للهند في أعقاب الحادث الحدودي الذي كان قد وقع بمنطقة جالوان، وأن الهند والصين كانتا قد اتفقتا مؤخرا خلال الجولة الثامنة عشر من الاجتماعات التي تجري بينهما على مستوى قادة الفيالق بأنه يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع الغربي بالمنطقة الحدودية.

وأشار البيان إلى احتمال عقد اجتماع بين وزير الدفاع الهندي مع نظيره الروسي سيرجي شويجو غدا /الجمعة/، وأنه من المحتمل أيضا أن يجتمع الوزير الهندي مع وزيري دفاع بيلاوس وأوزبكستان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.