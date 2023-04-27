ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. سد النهضة والأوضاع بالمنطقة.. على رأس مناقشات السيسي ومستشار النمسا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 29 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

سد النهضة والأوضاع بالمنطقة.. على رأس مناقشات السيسي ومستشار النمسا
الرئيس: مصر تواصل الدعوة لتغليب لغة الحوار لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
دبلوماسية الهواتف تؤتي ثمارها.. أول مكالمة بين الرئيسين الصيني والأوكراني.. ترحيب أمريكي وأوروبي
36 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا
العنف يهدد أفغانستان بعد قرار "طالبان" إغلاق مدارس هلمند وقندهار
الحركة المتطرفة تسعى لإحداث تغيير جذري في المناهج التعليمية ومنع الفتيات من التعليم
لبنان يشيد بجهود مصر لتسهيل إجلاء رعاياه من السودان
16 ألف شخص غير مصري تم استقبالهم عبر المنافذ الحدودية مع الخرطوم
بكين تحذر واشنطن وسيول من إثارة المواجهة مع بيونج يانج
تفكيك الإرهاب.. عودة العلاقات التونسية السورية.. ضربة قاصمة للإخوان

سد النهضة السيسي أوكرانيا