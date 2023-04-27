اقرأ غدا في "البوابة".. سد النهضة والأوضاع بالمنطقة.. على رأس مناقشات السيسي ومستشار النمسا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 29 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

سد النهضة والأوضاع بالمنطقة.. على رأس مناقشات السيسي ومستشار النمسا

الرئيس: مصر تواصل الدعوة لتغليب لغة الحوار لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

دبلوماسية الهواتف تؤتي ثمارها.. أول مكالمة بين الرئيسين الصيني والأوكراني.. ترحيب أمريكي وأوروبي

36 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

العنف يهدد أفغانستان بعد قرار "طالبان" إغلاق مدارس هلمند وقندهار

الحركة المتطرفة تسعى لإحداث تغيير جذري في المناهج التعليمية ومنع الفتيات من التعليم

لبنان يشيد بجهود مصر لتسهيل إجلاء رعاياه من السودان

16 ألف شخص غير مصري تم استقبالهم عبر المنافذ الحدودية مع الخرطوم

بكين تحذر واشنطن وسيول من إثارة المواجهة مع بيونج يانج

تفكيك الإرهاب.. عودة العلاقات التونسية السورية.. ضربة قاصمة للإخوان