تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

خلال تفقد الرئيس عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة.. مدبولي يقدم عرضًا حول جهود التنمية في محافظة المنيا.. نتواجد اليوم تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بألا نترك شبرًا من أرض مصر دون تنمية