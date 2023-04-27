الأهلي يواصل تدريباته في المغرب استعدادًا لمباراة الرجاء

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الذي شهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية والبدنية المتنوعة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، الفريق في فقرات بدنية متنوعة ضمن فقرات المران.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.