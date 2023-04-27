وزير الرياضة يشهد لقاء مبادرة "ساند" لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات لقاء مبادرة "ساند " لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، بمحافظة شمال سيناء، في اطار زيارته للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وحضر اللقاء وزراء التنمية المحلية والثقافة والتضامن الاجتماعي والسادة محافظى شمال سيناء والوادى الجديد.

وشارك في الفعاليات ١٠٠ شاب وفتاة من المحافظة بمركز شباب الروضة، بمحافظة شمال سيناء، حيث ناقش اللقاء دور الشباب وفاعليتهم في مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ومساندة الشباب في مواجهة التغيرات المجتمعية، بالإضافة إلي إبراز القيم الأصيلة في المجتمع، ووضع الشباب على الطريق الصحيح والبعد عن الأفكار الهدامة وتطرق الحديث عن دور أهالى شمال سيناء في الحفاظ على أرض الفيروز سيناء.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع وتكثيف المبادرات الشبابية ومنها مبادرة "ساند"، بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات، وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وكذلك الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة والمرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.