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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. فريق سيدات اليد بالزمالك يواجه سبورتنج في نهائيات الدوري

يد الزمالك سيدات
يد الزمالك سيدات
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يواجه فريق كرة اليد سيدات بالزماك، غدًا الجمعة فريق سبورتنج بالجولة الثانية ضمن منافسات الدور النهائى لدوري كرة اليد، وذلك علي صالة هيئة قناة السويس.

وتعادل الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك  اليوم الخميس مع الأهلى بنتيجة 15/15 بالمباراة التي أقيمت علي صالة هيئة قناة السويس.

ويقود فريق السيدات لكرة اليد بنادي الزمالك: قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، وعادل خيري مدربًا عامًا ومحمود عبدالله مدربًا لحراس المرمي وأشرف حسين محللًا للأداء وحسن شاكر مدير إداري القطاع ورغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.

ويواجه فرق الألعاب الأخري بالزمالك سوء توفيق في النهائيات بمختلف الألعاب هذا الموسم حيث لم يحقق اى فريق حتى الآن بطولة محلية باستثناء فريق كرة الطائرة رجال الذى نجح في الأيام الماضية بالتتويج بدرع الدوري على حساب الأهلي.

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