إصابة 3 في انقلاب سيارة بنقب أبو منقار بالفرافرة في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة بطريق " الداخلة – الفرافرة " بمنطقة "النقب" بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة ، أسفر عن إصابة كل من محمد أمين كمال، 40 عامًا، ومقيم المطرية بالقاهرة، ونجله أمين، 13 عاما، كمال محمود حسن 38 عامًا، ومقيم ذات العنوان.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.