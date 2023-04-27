بالأسماء.. إصابة ١٤ شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى المنيا

أصيب 14 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9146 ي ط س، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، مما أسفر عن إصابة 14 شخص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين أن جميع المصابين من محافظة أسيوط وهم: علي عادل عبد الرحمن 25 عاما، سيد زين خلف 45 عاما، خضر فيصل 25 عاما، جعفر زين خلف 22 عاما، محمد زيدان زين 3 سنوات، عبد الناصر زين 42 عاما، عادل أحمد 50 عاما، أدهم عادل 13 عاما، خالد دياب 23 عاما، محمد منصور 13 عاما، شقيقه عبد الرحيم 9 سنوات، أحمد فايد 21 عاما، طارق زيان 21 عاما، صلاح إبراهيم 32 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.