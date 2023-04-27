إخماد حريق بمنزلين بسبب حدوث ماس كهربائى بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريق اندلع داخل منزلين وحظيرة لتربية الماشية بقرية منشية الذهب القبلية، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل منزلين وحظيرة لتربية الماشية بقرية منشية الذهب القبلية، التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار في مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية الحماية المدنية تبين نشوب الحريق في منزلين وحظيرة لتربية الماشية ملك كل من: عادل نجيب، حنا زرعي، أحمد سلامة، جميعهم من قرية منشية الذهب القبلية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر على نفوق 4 رؤوس ماشية.

أفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطارا المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق، وانتقل فريق من الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لحصر التلفيات والخسائر.