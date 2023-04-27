الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام توتنهام

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على توتنهام بملعب توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود ماركوس راشفورد، هجوم مان يونايتد أمام السبيرز، بمعاونة من الثلاثي أنتوني، برونو فيرنانديز، وجادون سانشو.

واستعان تين هاج، بالظهير الأيسر لوك شاو، في مركز قلب الدفاع في ظل غياب الفرنسي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز للإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي.

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - لوك شاو - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راشفورد - سانشو.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يأتي توتنهام بالمركز السابع وفي رصيده 53 نقطة.