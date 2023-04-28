حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وجود انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا وليلا على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، أنّه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فضلا عن فرض ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري.

وذكر الخبراء أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 760 لـ70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2:5 لـ3:5 متر.