رئيس الوزراء الأوكراني يدعو البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى زيارة أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع عقده المسئولان في الفاتيكان اليوم /الخميس/.

وقال شميهال - للصحفيين في العاصمة روما بعد ساعات من اللقاء حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - "دعوت حضرة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا شخصيا"، مضيفا أنه ناقش معه خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ العام الماضي.

وأوضح أن اللقاء تضمن "مناقشة بصورة أكثر تفصيلا الخطوات المختلفة التي قد يتخذها الفاتيكان" من أجل مساعدة كييف لتحقيق أهدافها.