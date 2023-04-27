وزير الشباب يفتتح الملعب المطور بنادى نجمة سيناء.. ويضع حجر أساس المديرية

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الملعب المطور بنادى نجمة سيناء بمحافظة شمال سيناء،اليوم الخميس، ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها للمحافظة فى إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

كما قام وزير الرياضة بوضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت التابعة لها ومراكز الشباب والأندية على مستوى جميع المحافظات لاسيما الحدودية منها.

أكد الدكتور أشرف صبحى على التطور الكبير الذى لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية بشمال وجنوب سيناء وتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية على أعلى مستوى ومشروعات وبرامج وأنشطة متنوعة لخدمة أبناء سيناء من النشء والشباب.

أوضح صبحى، أن التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى كل القطاعات تنال سيناء منها نصيب كبير بفضل رؤية القيادة السياسية التى حرصت القضاء على الإرهاب وبناء سيناء وإحداث التنمية بها، مثنيًا على دور أهالي سيناء فى عملية البناء التى تشهدها تلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

وكان وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته لمحافظة شمال سيناء صباح أمس الأربعاء باطلاق ماراثون رياضى وافتتاح المهرجان العربى للهجن، وتفقد مركز شباب الروضة، وعقد لقاء حوارى مع شباب سيناء وطلاب جامعة شمال سيناء فرع العريش.