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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح كوبرى بنها 3 بطريق الإسكندرية الزراعي وإعادة الحركة المرورية

فتح الطريق
فتح الطريق
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أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها اليوم أنه جرى فتح كوبرى بنها 3 بطريق الإسكندرية الزراعي، وإعادة الحركة المرورية عليه من جديد عقب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للكوبري الذي تعرض مطلع الشهر الجاري خلال شهر رمضان الماضي لهبوط جزئى بمنطقة محدودة.


وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن الهيئة العامة للطرق والكبارى انتهت من عمل إجراءات المعاينة وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة عقب الهبوط الأرضي وقامت بتكليف شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بأعمال الصيانة المطلوبة للكوبري.

أضاف البيان أن الشركة التابعة لوزارة النقل المكلفة بالإصلاح انتهت من أعمال صيانة وإصلاح الكوبري تحت إشراف المنطقة الأولى المركزية بهيئة الطرق والكباري، وجرى فتح الكوبري أمام حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعي مساء اليوم.

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