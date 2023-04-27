نفوق 5 رؤوس ماشية بحريق هائل بـ 3 منازل في البحيرة

شهدت قرية السوالم التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حريق هائل بـ 3 منازل وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدينة.



تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل 3 منازل بقرية السوالم بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد 5 سيارات حماية مدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، وفصلت المرافق عن المكان وفرض كردون حول حول المنازل.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤس ماشية وتمت السيطرة عليه. وحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



