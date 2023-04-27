لإغراء مبابي .. ريال مدريد يتواصل مع زيدان لولاية ثالثة

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يتواصل مع الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة في الولاية الثالثة للمدرب، خلفًا للمدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي.

وارتبط اسم أنشيلوتي، بتوليه القيادة الفنية لمنتخب البرازيل بعد رحيل تيتي عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ليقترب مدرب اللوس بلانكوس من الرحيل عن الملكي في الصيف المقبل، ليبدأ مسئولو الريال برئاسة فلورنتينو بيريز في رحلة البحث عن مدير فني جديد، ويأتي على رأس المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، زين الدين زيدان الذي قاد الميرينجي لإنجازات عديدة في ولايتين سابقتين.

أنشيلوتي وزين الدين زيدان

وكان زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021، وظل في إجازة منذ ذلك الحين، مع اقتران اسمه بأندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ويربط زيدان عودته للريال، بعودة العلاقات الإيجابية مع بيريز رئيس النادي الإسباني، الذي يدرس إمكانية عودة الديك الفرنسي لتدريب الفريق في ولاية ثالثة، حال رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن زيدان هو خيار محتمل لنادي ريال مدريد لخلافة أنشيلوتي، حيث يرغب الملكي في الاستفادة بكل مميزاته لإعادة لاعبه ومدربه السابق مرة أخرى.

زيدان تولى المهمة الفنية لفريق ريال مدريد في الفترة من 2016-2018، وقاده فترة ثانية من 2019 إلى 2021، وتوج الفريق المدريدي تحت قيادته بعدة بطولات على رأسها، ثلاثة ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

عودة زيدان تقرب مبابي من ريال مدريد

وفي سياق مختلف، فإن عودة زين الدين زيدان للريال، تسهل عملية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي يعد هدفًا دائمًا لرئيس قلعة الميرينجي ومطلبًا قويًا من جماهير النادي.

ووفقًا لمجلة «onze mondial» الفرنسية في تقرير لها، فإن تعاقد ريال مدريد مع زيدان، يسهل وصول مبابي لنادي القرن في أوروبا، رغم تمسك البي إس جي بخدماته، الذي بدوره نجح في إقناع قائد منتخب فرنسا في تجديد عقده مع النادي حتى يونيو 2025، في الوقت الذي كاد فيه ريال مدريد أن يتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر بشكل مجاني.

مبابي

وأشار التقرير إلى أن وصول زيدان لفريق العاصمة الإسبانية، قد يكون وسيلة مهمة لإغراء مبابي بتحقيق حلمه باللعب بقميص ريال مدريد.

ويستخدم الريال، عناصر قوية للتأثير على زيدان من أجل عودته لقيادة الفريق، حيث يستغل لاعبي خط الوسط الفرنسيين، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا؛ لإقناع زين الدين زيدان على قيادة ريال مدريد لولاية ثالثة.