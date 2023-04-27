الجيش السوداني: الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا

أعلن الجيش السوداني، أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدًا عدا ولاية غرب دارفور التي تشهد صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية.

وأضاف الجيش السوداني في بيان، أذاعته "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الجيش متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات.

وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع حاولت بالأمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن القوات تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع لم يسلم أي من الأفراد الذين اعتقلتهم أثناء توجههم لمباشرة أعمالهم صباح يوم اندلاع التمرد.

وأكد الجيش السوداني أن أعدادًا كبيرة من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة بلغ عددهم 200 شخص، موضحًا أن هناك المزيد من الأشخاص سينضمون للجيش السوداني.

وذكر أن ميليشيا الدعم السريع مازالت تستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق، وأن الميليشيا تتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية.

وعرض البيان أن الشعب السوداني كسب معركة الحس الوطني بوقفته الصلبة مع قواته المسلحة وصموده أمام التحديات الحياتية التي صاحبت التمرد المشؤوم، وأن ممارسات أفراد المليشيا وسط الأحياء أظهرت للناس الفرق بين سلوك الجيوش الوطنية والمليشيات من خلال استباحتها لأرواح وممتلكات الناس.

ونوه الجيش السوداني أن قواته بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلًا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن الميليشيا حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها، وأن المؤامرة قديمة وكبيرة جدًا، والمواقف السياسية التي تتظاهر المليشيا بتبنيها حاليا ما هي إلا وسيلة للوصول للحكم لتباشر بعدها تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب والبلاد.

واختتم البيان أن الاشتباكات في السودان ستشهد الأيام القادمة انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض، مؤكدًا أن في كل لحظة ومع كل تحرك متهور تقوم به الميليشيا تزداد نسبة خسائره على الأرض.