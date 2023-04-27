ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادات مواجهة الرجاء.. كولر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل التدريبات

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في المغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماع باللاعبين لمدة ١٥ دقيقة مع بداية المران الجماعي للفريق، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الأول للفريق بالمغرب الذي أقيم اليوم الأربعاء، للحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة الرجاء وبعض النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي خلال الأيام القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

مارسيل كولر دوري أبطال أفريقيا تدريبات الأهلي في المغرب