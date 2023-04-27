نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين الكاتب الصحفي الراحل هشام جاد الثلاثاء المقبل

تقيم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل هشام جاد رئيس تحرير جريدة الاحرار الأسبق ورئيس تحرير جريدة الكلمة، بعد رحلة عطاء حالة في بلاط صاحبة الجلالة.



يشارك في الحفل أعضاء مجلس النقابة وأسرة الزميل الراحل ولفيف من زملائه أصدقائه.

يقام حفل التأبين في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء 3 مايو 2023 فى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.

ورحل فارس الكلمة النبيل الراحل هشام جاد عن عالمنا صباح الثاني عشر من إبريل 2023 الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 1444 عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد أن حفر اسمه بحروف من ذهب في محراب بلاط صاحبة الجلالة.



وشُيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة إلى مقابر العائلة بمدينة العبور، فى وجود عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ووسط تلامذته وأصدقائه وأصحابه ومحبيه وأولاده وأفراد العائلة وجمع غفير من الصحفيين.