إنطلاق بطولة بالم هيلز في ختام موسم اتحاد الأسكواش

انطلقت فعاليات بطولة بالم هيلز للاسكواش، اليوم الخميس، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الاسكواش في ختام الموسم المحلي.

شهدت البطولة اقبال كبير خلال المراحل السنية المختلفة للمنافسه علي جوائز البطولة والتي تعتبر من أكبر وأهم بطولات الاتحاد بعد إدراجها رسميا في مسابقات الاتحاد.

وتستمر البطولة حتي يوم الأحد ويولي النادي اهتمام كبيرا تحت قيادة امير وجيه المستشار الفني للنادي وللبطولة، تمهيدا لانطلاقه البطولة العربية الدولية التي تقام الصيف الحالي.

حضر مراسم افتتاح البطولة الكابتن عباس قاعود اسطورة الاسكواش ورئيس لجنة الحكام والمدربين في الاتحاد ولفيف من نجوم اللعبة وإبطال العالم.



وشهدت المباريات منافسة كبيرة خاصة واقبال كبير من الحضور.

وأكد أمير وجيه ان البطولة تسير بشكل كبير وهناك اهتمام ورغبة من النادي علي التميز في الاسكواش وتنظيم بطولات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، قائلا، انه سعيد بحجم الاقبال وبالمنافسة الكبيرة بين اللاعبين واللاعبات، مؤكدا ان هذه البطولة تعتبر بروفة قوية قبل انطلاق البطولة العربية الدولية في الصيف المقبل.

وأضاف عباس قاعود، ان الاتحاد يسعي الي التأكيد علي سير كافه البطولات بالشكل الذي يخدم المنتخبات، مؤكدا ان نادي بالم هيلز من الاندية الكبيرة والتي تسعي تحقيق نجاحات في الاسكواش.