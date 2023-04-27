نيابة الدرب الأحمر تحيل متهمين بالاتجار في العملة للمحاكمة

أحالت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، إلى المحاكمة.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بالدرب الأحمر.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.