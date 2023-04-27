«كاف» يقرر إيقاف لاعب الترجي التونسي 3 شهور بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، إيقاف لاعب الترجي التونسي 3 شهور بسبب تعاطيه المنشطات.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف حسام دقدوق مدافع فريق الترجي التونسي عن أي نشاط رياضي، بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات عقب مباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة التأديب قرارها النهائي، اليوم الخميس، بإيقاف حسام دقدوق عن النشاط الرياضي لمدة 3 أشهر، تبدأ من 11 مارس وتنتهي يوم 11 من مايو المقبل.

حسام دقدوق مدافع الترجي التونسي

وكانت اللجنة الطبية بالنادي التونسي، تقدمت بملف لصالح اللاعب، تؤكد من خلاله حسن نية دقدوق وتناوله الدواء دون استشارة طبيب النادي، باعتبار أنه كان يشكو من زكام حاد.

وبذلك، يغيب حسام دقدوق عن الترجي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت المقبل، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان فريق الدم والذهب حسم لقاء الذهاب بهدف للا شئ في الجزائر.