ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير محاضر بيع سلع بأعلى من التسعيرة خلال حملة تموينية بالعريش

تحرير محاضر بيع سلع
تحرير محاضر بيع سلع باعلي من التسعيرة خلال حملة تموينية بال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، جولة تفقدية اليوم الخميس، على سوق العريش لتجارة الجملة الكائن بالكيلو ١٧ بمدينة العريش لمتابعة توافر الخضروات والفاكهة والتزام التجار بالأسعار والاستماع إلى مقترحات التجار والعاملين بالسوق.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

 

وقالت “رسلان” إن حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحه وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين، أنطلقت  بالمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك. 

 

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين بيع بأعلي من السعر الرسمى والمعلن، وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه وجارى توجيه الحملات التموينية يوميا لضبط الاسواق.

الحملات التموينية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المحال التجارية الدكتور على مصيلحى وزير التموين