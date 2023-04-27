تحرير محاضر بيع سلع بأعلى من التسعيرة خلال حملة تموينية بالعريش

أجرت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، جولة تفقدية اليوم الخميس، على سوق العريش لتجارة الجملة الكائن بالكيلو ١٧ بمدينة العريش لمتابعة توافر الخضروات والفاكهة والتزام التجار بالأسعار والاستماع إلى مقترحات التجار والعاملين بالسوق.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

وقالت “رسلان” إن حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحه وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين، أنطلقت بالمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين بيع بأعلي من السعر الرسمى والمعلن، وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه وجارى توجيه الحملات التموينية يوميا لضبط الاسواق.