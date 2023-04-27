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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات البحرية المصرية تقوم بإخلاء وإنقاذ لنش سياحى بنطاق قاعدة البحر الأحمر

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحى على متنه ٣٧ فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض للغرق.

حيث وردت إشارة إستغاثة من اللنش ويستقله ١٤ إنجليزى، ٣ ألمان، ٤ بلجيكيين، ٣ أسبان، وأيرلندى، وسويسرى، ٨ أفراد مصرىين “طاقم اللنش” و 3 غطاسين مصريين. 

وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلى لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلى اللنش السياحى بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربى.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.

البحرية المصرية للقوات المسلحة