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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المتحدث باسم العملية السياسية: هناك طرف ثالث في نزاع السودان

السودان
السودان
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قال المتحدث باسم العملية السياسية السودانية خالد عمر، إن هناك طرف ثالث في القتال الدائر في بلاده، وهو الذي يؤجج الفتنة، ويطمح لاستمرار الأزمة.

وحذر عمر في مداخلة عبر فضائية سكاي نيوز عربية، من أعمال "الحركة الإسلامية" في السودان، وعملها الخفي لتأجيج الحرب الجارية.

وأضاف خالد عمر، أن هذا الطرف يعمل الآن على استمرار هذه الأزمة، هم الآن الجهة الوحيدة في البلاد التي تروج لهذه الحرب وتريد أن تستمر. 

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