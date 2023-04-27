مجلس جامعة القناة يناقش بدء العمل بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

عقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، اليوم الخميس ، بحضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وخالد سويلم أمين عام الجامعة و بمشاركة عمداء الكليات وذلك بمقر المجلس بمبنى رئاسة الجامعة.

في بداية الإجتماع، قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للمجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك وأعياد تحرير سيناء، متمنيًا للجامعة ومنتسبيها كل التوفيق والنجاح.

أحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علماً بأهم الموضوعات التى جاءت بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة ، وشدد على أهمية تنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، ولزيادة الوعي بحجم العمل الذي يتم تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكافة ربوع الوطن، لتعريف الشباب بما يتحقق على أرض الواقع في مختلف المجالات.

وفى هذا السياق - أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة نظمت برنامج مميز لزيارات ميدانية للمشاريع القومية والوحدات العسكرية، بالتعاون بين مركز إعداد القادة بالجامعة وإدارة التربية العسكرية، لافتاً إلى أن البرنامج شمل زيارة قيادة قوات المظلات ، وزيارة الشركة الوطنية للإستزراع السمكي ( الفيروز ) والشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي والشركة الوطنية للزراعات المحمية ( العاشر من رمضان ).

أفاد "مندور" بأن المجلس الأعلى للجامعات عرض تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية.

وفي هذا الشأن، أعلن رئيس الجامعة عن حصاد قوافل الجامعة الشاملة المتوجهة إلى المجتمع، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية وعلى رأسها مشروع القرن

" حياة كريمة" ، مشيرا إلى أنها قدمت خدماتها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والريف المصري.

وأعلن مندور أن قوافل الجامعة قدمت خدماتها الطبية والعلاج بالمجان، والتثقيف الصحي، وندوات توعوية، وإرشاد زراعي لحوالي 6458 مواطن، بواقع 4768 مواطن من خلال 7 قوافل طبية، و 1008 مواطن ب 6 قوافل توعوية وتثقيفية، و 131 مواطن بـ4 قوافل للإرشاد الزراعي، وكذلك 4 قوافل بيطرية قدمت الكشف والعلاج البيطري بالمجان ل2024 حالة.

وتابع أن جامعة قناة السويس أدت بدورها ومسئوليتها المجتمعية نحو المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرا إلى أن القوافل تستمر في القيام بدورها المجتمعي بمشاركة نخبة متميزة من خبراء وأساتذة الجامعة في مختلف التخصصات، وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى حول متابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية ، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع.

أشار إلى أنه خلال الفترة السابقة تم عقد لقاءات متعددة مع أطراف المجتمع المدني، وتكوين مجموعات بحثية لمواجهة أبرز المخاطر التى تواجه الإقليم أسفرت عن إختيار أربع مجموعات والبدء الفعلي بالبحث وعمل تقارير تفصيليه على أرض الواقع للمشاكل الإقليمية منها إرتفاع منسوب المياه الجوفية ومشكلة التربه الطينية الناعمة بمنطقة الإسماعيلية- إقليم قناة السويس، وتطوير برتوكول مكافحة متكامل للغراب المنزلي الهندي Corvus Splendens الغازى بمنطقة القناه، وبدائل محلية لبعض مكونات الأعلاف السمكية، والإدارة المستدامة لمكافحة مرض العفن الهبابي في بساتين المانجو.

وناقش “مندور” استعدادات الكليات لبدء الإمتحانات العملية 13 مايو القادم والإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالإمتحانات ، وذلك بعد إنتهاء إمتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني التى عُقدت فى الفترة من 25 مارس الجاري حتى 6 إبريل الجارى ، لافتاً إلى انطلاق حزمة متنوعة من الأنشطة الطلابية ، قبل بداية إمتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات 20 مايو القادم ، على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الثاني فى الأول من يونيو القادم ؛ لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثانى 3 يونيو وتنتهى 25 يونيو المقبل ؛ لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي فى الأول من يوليو القادم.