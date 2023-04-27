روسيا تتعهد بالرد على طرد 5 من أعضاء بعثتها الدبلوماسية في السويد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر قرار السويد بطرد دبلوماسييها جزءا من مسار ستوكهولم تجاه موسكو، متعهدة بالرد على هذا الإجراء.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إننا نعتبر قرار السلطات السويدية بطرد الدبلوماسيين الروس جزءا من موقفها تجاه روسيا، وكما تعلمون، لن نترك مثل هذه الإجراءات دون رد".

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الإجراءات تأتي وسط حملة دعائية واسعة النطاق أطلقتها وسائل الإعلام السويدية، وبالتعاون الوثيق مع دول أخرى في شمال أوروبا أيضا.

يُذكر أن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أعلن في وقت سابق أن ستوكهولم ستطرد 5 دبلوماسيين روس على خلفية أنشطة، أوضح أنها "تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".