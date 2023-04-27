بيكهام يزور ناديه السابق باريس سان جيرمان.. صور

زار الإنجليزي ديفيد بيكهام، اليوم الخميس، مقر تدريبات ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتقى بنجوم الفريق الحاليين وزملاءه السابقين.

وحل بيكهام ضيفًا على نادي باريس سان جيرمان، في مقر تدريباته بضواحي باريس، وذلك في زيارة مفاجئة ضمن جولته بالعاصمة الفرنسية.

والتقط النجم الإنجليزي السابق، عددًا من الصور مع نجوم الفريق، مثل سيرجيو راموس، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونشرها على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «من الرائع رؤية بعض الأصدقاء القدامى».

بيكهام مع ميسي وفيراتي

وارتدى بيكهام قميص الفريق الباريسي في عام 2013، وأسهم في فوز البي إس جي بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويعد ديفيد بيكهام واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث لعب لأندية عريقة، مثل، مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، فضلًا عن تمثيله باريس سان جيرمان.

بيكهام مع راموس

وضمن زيارة ديفيد بيكهام للعاصمة الفرنسية باريس، استمتع بجولة داخل متحف اللوفر، حيث التقط صورة مع أبرز لوحات الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي «الموناليزا».

بيكهام مع مبابي

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2022-2023 برصيد 75 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.