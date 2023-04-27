مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مواعيد عقد مقابلات المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وتبدأ المقابلات يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة- وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به من خلال الموقع الإليكتروني www.ap.gov.eg

وشددت على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.