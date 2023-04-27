250 لاعبا يشاركون في دورة المدارس الدولية لكرة القدم بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات دورة المدارس الدولية لكرة القدم بملاعب كونكورد شرم الشيخ، ويشارك فيها الأعمار لعام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، تحت الـ١٦ سنة، بمشاركة ٢٤ فريق يضم ٢٥٠ لاعبا ولاعبة، ويشارك البطولة جميع المدارس الدولية علي مستوى الجمهورية.

وقال أحمد السيد محسن، منظم لبطولة المدارس الدولية، إن مدينة شرم الشيخ تهتم جميع مدارسها بالأنشطة الرياضية، ودعا المنتخبات العالمية والمحلية للتدريب واللعب على أرض السلام.

وتعد البطولة حافز رياضي وتربوي حيث يجرى إختيار اللاعبين المميزين للسفر للخارج، وكذلك إتاحة الفرص للانضمام لفرق الأندية المحلية.

وأعلن أن دوري المدارس الدولية سوف تختتم فعالياتها غدا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للفرق الفائزة.

ودعا سمير رشوان مدير المنشأة المقام علي أرضها البطولة المنتخبات العالمية للتدريب بشرم الشيخ حيث تتوفر فيها جميع الإمكانيات الرياضية والطقس المناسب للتدريب.

وأوضح أيضا ان تلاميذ شرم الشيخ، أظهروا مواهب متميزة خلال الدوري وطالب المنتخبات الرياضية بإقامة مسابقات لاكتشاف الموهوبين على أرض شرم الشيخ مدينة السلام.

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