زراعة مطروح: تنفيذ يوم حصاد ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بسيوة

أكد المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ يوم حصاد ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بواحة سيوة، بحضور المهندس محمد أبو الدهب مدير الإرشاد بمديرية الزراعة، ومهندسي الإرشاد الزراعة بالإدارة الزراعية بسيوة.

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة، أنه تم أخذ عينات لتقدير متوسط إنتاج الفدان من القمح هذا الموسم وكانت النتائج مبشرة، حيث تم إدخال واحة سيوه لأول مره ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فقد تم زراعة عدد 18حقلا إرشاديا بإجمالي مساحة 30 فدانا بمركزي الحمام وسيوة.

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استعدادات المحافظة لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة ٤٥ ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة والتى تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا مروية بقري بنجر الحمام.



جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، والمهندس جمعة محمد على مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير إدارة الرقابة التموينية، والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح والإدارات المعنية.



ووجه محافظ مطروح بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام، والتأكد من جاهزية الصومعة، حيث قامت لجنة بالمرور أمس الأربعاء، للإطمئنان على جاهزيتها مع بدء اللجنة المعنية في الاستلام غدا الجمعة.



وأشار المهندس منصور محمد مراقب عام قرى البنجر إلى أنه تم حتى الآن حصاد نحو ١٢٠٠ طن جاهزة للتوريد.

أشاد محافظ مطروح بجهود العام الماضي في تجميع القمح، التى بلغت كميات التوريد المستهدفة لـ٣٠ ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا للعام للمنتج الاستراتيجى، مع توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، وضرورة الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات خلال الانتقالات مع التيسير على الموردين، وتوعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات.

ولفت محافظ مطروح إلى جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجى مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

زراعة مطروح: تنفيذ يوم حصاد ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بسيوة

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